Fynsk firma tiltalt for kartelaftale på vejstribe-opgaver

Sagen endte hos Højesteret

Sagen bunder i en konsortieaftale fra marts 2014 om et udbud fra Vejdirektoratet, som handlede om opgaver med vejmarkering i tre af direktoratets fem distrikter. Konsortiet blev vinder af udbuddet med den samlet set laveste pris på de tre distrikter.

Sagen endte med, at den øverste domstol skulle vurdere, om det var rigtigt, da Konkurrencenævnet afgjorde, at firmaerne handlede i strid med et forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler ved aftalen i marts 2014.



Højesteret konkluderede, at de to firmaer i forhold til udbuddet måtte anses for at være konkurrenter. Ifølge retten måtte aftalen i sig selv anses for at have haft en konkurrencebegrænsning til formål.