Fynsk folketingsmedlem overtager fornem post

Mai Mercado (K) overtager posten som statsrevisor, når partikollegaen Mette Abildgaard (K) går på barselsorlov.

Det meddeler næstformand Leif Lahn Jensen (S) på Statsrevisorernes hjemmeside:

- Vi har valgt at indkalde en stedfortræder for Mette Abildgaard, da vi betragter det som en stor styrke i statsrevisorkollegiet, at vi sidder politikere fra seks forskellige partier med hver vores perspektiver.

- På tværs af partiskel når vi til enighed om, hvordan vi bedst bidrager til at sikre, at de statslige institutioner lever op til Folketingets beslutninger.

Mercado indtræder som statsrevisor fra 26. august.

Statsrevisorerne har til opgave at holde øje med, at skattekronerne bruges, som det er blevet besluttet af politikerne i Folketinget. De undersøger desuden i løbende beretninger, om pengene forvaltes effektivt.