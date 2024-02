Fynsk folketingsmedlem stiller op til EU-valg - men vil ikke vælges

Det fynske medlem af Folketinget for Enhedslisten, Victoria Velasquez, stiller op for partiet til Europa-parlamentsvalget den 9. juni 2024 i Danmark. Det fortæller hun til TV 2 Fyn.

- Jeg har stillet mig til rådighed som kandidat til EP-valget, fordi jeg elsker at nørde EU-politik og arbejdsmiljø, som jeg synes er hamrende vigtigt. Samtidig går jeg med en drøm om, at vi får styrket den politiske selvtillid, særligt blandt unge, hvor den er for lav.

Hun understreger dog, at hun ikke har tænkt sig reelt set at tage pladsen, hvis det skulle komme dertil.

- Skulle det vilde ske, at jeg sprænger listen og bliver valgt, så giver jeg pladsen videre, for jeg er slet ikke færdig med de kampe, jeg er sat i Folketinget for at tage. Jeg er kandidat for at være en aktiv del af valgkampen - jeg elsker at være med i politiske debatter og møde folk



Men er det ikke underligt at kandidere til en post, når du reelt ikke vil have den?



- Rigtig mange steder er det sådan, at det er kandidaterne, der tager debatterne. Der mangler nogle gange kandidater til at tage debatter i hele landet. Af samme årsag er jeg også stillet op som nummer ti på listen, og er helt eksplicit om, at sige, at hvis nogen skulle være i tvivl om mit kandidatur, at jeg overhovedet ikke er færdig med Folketinget.

Udover folketingsmedlemmet stiller partiet også med en anden fynbo, Torsten Ringgard, der er lokomotivfører.