Fynsk folketingsmedlem trak jobtilbud tilbage, fordi ansøger var gravid

I en mail få timer før hele ansættelsen bremses, begrunder Seeberg den midlertidige ansættelse med, at fonden gerne vil se økonomien an, før man skriver under på et varigt samarbejde.

Fik 45.000 kroner

Sarah Boas forklarer avisen, at hun har henvendt sig med historien, fordi hun har set Gitte Seeberg i DR's program "Debatten". Her deltog Seeberg i en debat om barsel i sin kapacitet som formand for Djøfs ligestillingskomité.

Både Seeberg og Helveg Petersen fastholder, da Weekendavisen henvender sig, at de har handlet korrekt.

Dengang indgik Verdensnaturfonden et forlig med Sarah Boas, hvor hun fik udbetalt 45.000.

Senere ombestemte Gitte Seeberg sig dog. Hun giver derefter ifølge Weekendavisen udtryk for, at hun nu mener, at hun har handlet forkert dengang.