Fynsk forsikringsselskab: Dét ødelagde stormen Pia især

Drivhuse og orangerier blev især hårdt ramt under stormen Pia i december 2023. Det viser tal fra det fynske forsikringsselskab GF.

På landsplan var over 13 procent af skaderne efter stormen Pia relateret til orangerier og drivhuse. Det skriver GF i en pressemeddelelse.

- Vi er faktisk lidt overraskede over at se så mange af den type skader, udtaler direktør for Skadehjælp hos GF Forsikring, Martin Rundager.



De mest almindelige skader er smadrede ruder – men flere af vores medlemmer oplevede også, at inventar og planter blev ødelagt, da vinden fik frit spil, siger direktør for Skadehjælp hos GF Forsikring, Martin Rundager.



I alt modtog GF Forsikring 1.067 skadeanmeldelser efter stormen Pia – hele 147 af dem var skader på drivhuse eller orangerier.