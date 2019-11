Fynsk forslag: Hver fisker må kun fange to havørreder

Flere fynske organisationer vil have indført begrænsning på fiskeri af havørred.

Helt konkret foreslår de, at hver fisker maksimalt må fange to havørreder per dag, hvor kun den ene må være over 60 centimeter.

- Havørreder er vigtige for Fyn – og store havørreder er særligt vigtige. Vi vil gerne sikre flere af begge dele og gøre havørredfiskeriet bæredygtigt og endnu mere attraktivt, lyder det fra Havørred Fyn, Vandpleje Fyn og Go-Fishing, der vil indhave indført begrænsningen.

Det skal give flere og større havørreder, som skal gøre havørredfiskeriet mere attraktivt for lystfiskere.

Omsætter for millionbeløb

Erfaringer fra Bornholm, hvor der i 2016 blev indført en daglig fangstbegrænsning, viser, at initiativet kan være med til at begrænse det ulovlige fiskeri efter havørred, påpeger initiativtagerne.

De håber, at Miljø- og Fødevareudvalget vil tage sagen op og drøfte med ministeren.

På Fyn omsætter fiskeriet efter havørred for 50 millioner kroner om året, mens det giver 38 fuldtidsstillinger og 55.000 overnatninger.