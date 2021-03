Fynsk fuel-gigant: Nu med bæredygtige træpiller

United Shipping & Trading Company i Middelfart (USTC ) har købt 60 procent af CM Biomass for at fremme sine grønne ambitioner og fremtidige indtjeningsmuligheder.

CM Biomass, der er et selskab i Copenhagen Merchant Group, er verdens største uafhængige handelsselskab for træpiller. Selskabet omsatte for tre milliarder kroner i 2020.

Aftalen konsoliderer Middelfart-firmaet som en stærk, global aktør inden for shipping- og handelsindustrien, oplyser parterne i en pressemeddelelse.

- CM Biomass’ aktiviteter tilføjer betydelig ny ekspertise og viden, især inden for bæredygtig energi, hedder det.

Simon Rodian Christensen forbliver som administrerende direktør i selskabet.

Med handlen tilføjes CM Biomass som en ny enhed i den familieejede Middelfart-koncerns portefølje, der allerede omfatter virksomheder som Bunker Holding, SDK FREJA, Uni-Tankers og Unit IT.

Om United Shipping United Shipping & Trading Company (USTC) er repræsenteret i mere end 30 lande via koncernens aktiviteter inden for olie & energi, shipping & logistik, rederi, risk management og IT. USTC blev grundlagt i Fredericia i 1876. I dag består den familieejede koncern af velkendte virksomheder som Bunker Holding, SDK FREJA, Uni-Tankers, Selected Car Group og Unit IT og har på verdensplan 130 kontorer og mere end 3.400 medarbejdere. USTC, der siden 1981 har haft hovedkontor i Middelfart, har en egenkapital på mere end 3 mia. kr. og omsatte i seneste regnskabsår for 76 mia. kr.

Ud over at være verdens største uafhængige handelsselskab for træpiller til både forsyningsselskaber og boligmarkedet, har CM Biomass også et stærkt fokus på bæredygtigt indkøb og en ambitiøs strategi om at blive en betydelig aktør inden for produktion af træpiller og alternativ biomasse baseret på restmateriale.

Nina Østergaard Borris

- CM Biomass vil ikke kun give værdi til USTC’s portefølje af virksomheder, men de vil også tilføje en spændende ny bæredygtig vinkel til handels- og shippingindustrien som en naturlig forlængelse af vores aktiviteter. Vi ser et stort potentiale i de synergier, der er mellem CM Biomass og vores eksisterende aktiviteter og driftsområder, siger Nina Østergaard Borris, ejer og driftsdirektør for Middelfart-selskabet.