Fynsk håndboldstjerne roser danske OL-fans

Tirsdag aften rejste de danske håndboldkvinder sig efter nederlaget mod Norge. Det skete da Danmark vand 25-23 over Sverige ved OL i Paris.

Til Ekstrabladet fortæller Odense Håndbold-spilleren Helena Elver dog, at hun ikke anså kampen for at være velspillet.

- Det svinger en hel del. Begge hold kæmper helt vildt meget og fighter for livet løs inde på banen. Det var ikke nogen køn håndboldkamp, men der blev i hvert fald gået til den, lød det fra bagspilleren.

De danske fans fyldte dog lægterne, og skabte god stemning. Det var noget den fynske håndboldstjerne lagde mærke til.

- Der har været god opbakning i alle kampene, synes jeg. De danske fans er virkelig gode til at skabe stemning hernede, og det er kun fedt at spille, når så mange danskere støtter op, siger hun til Ekstrabaldet.