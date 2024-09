Fynsk halvdel af OL-åbenbaring får ny makker

Damedoublen Sara Thygesen og Maiken Fruergaard går efter Denmark Open og 12 år som par hver til sit. Fynske Fruergaard skal frem over i stedet spille med Natasja Anthonisen, oplyser Badminton Danmark torsdag.

- De har vist, at de til tider kunne bide skeer med nogle af de bedste par i verden, og så formåede de at slutte godt af med et fantastisk OL, hvor de besejrede nogle af verdens bedste par.

- Vi er meget spændte og optimistiske omkring det nye projekt med Maiken og Natasja, og så håber vi også, at det lykkes at finde en makker til Sara i den periode, hvor hun ønsker at spille, siger elite- og sportschef Jens Meibom i en pressemeddelelse.