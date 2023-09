Fynsk internat får rekordmange dyr

Hvert år slår Fyns Internat rekord for, hvor mange dyr de får ind.



- Jeg har været her i ti år, og jeg har kun set rekord hvert år, siger Lene Frahm, som er leder på Fyns Internat.



På blot to døgn modtog internatet 42 nye dyr, og det overskrider internatets kapacitet. Derfor har de været nødt til at aflevere dyrene på andre internater rundt omkring i landet.

- Det er et problem, fordi vi jo har den fysiske kapacitet, vi har. Det vil sige, at når vi får rigtig mange dyr ind på meget kort tid, så bliver vi belastet ud over, hvad vi kan klare i de fysiske rammer.



I håb om at få flere af deres dyr ud i nye hjem søger internatet hjælp til at sprede budskabet på Facebook.