Fynsk jernkvinde sled sig til VM og blev mæt

Da fynske Michelle Vesterby i slutningen af november deltog i en ironman i mexicanske Cozumel, fik hun flere gange lyst til at stoppe op og tage hjem.

Pludselig kunne hun mærke trætheden, der havde hobet sig op i løbet af et halvt år. I den periode havde hun født sønnen Markus, trænet intenst i jagten på en VM-billet og deltog nu i sit tredje triatlonstævne.

Dér følte hun sig mæt.

- Det har været nogle crazy måneder, siden jeg fik Markus. I Mexico kunne jeg mærke, at nu var jeg også træt. Jeg var nået til det punkt.

- Tre ironmans på tre måneder er også meget for en normal eliteudøver. Og så oven på en fødsel og et lille barn, som også skulle have min opmærksomhed, har jeg prøvet at jonglere, så godt jeg kunne med det hele.

- Jeg har måske ikke helt lyttet til den akkumulerede træthed, der har været der, lyder det fra den 36-årige triatlet.

Den skemalagte træning er for en stund lagt på hylden i december. I stedet har hun trænet efter lyst og "på hyggeniveau", som hun formulerer det.

Læs også Vesterby satte Danmarks bedste Ironman-tid - og hoppede på cyklen igen

Det lykkedes ikke for Michelle Vesterby at kvalificere sig til VM på Hawaii i 2019. Hun gjorde ellers et ihærdigt forsøg ved at stille op i KMD Ironman Copenhagen tre måneder efter fødslen. Her blev hun nummer fem.

Men allerede nu kan hun med ro i sindet se frem mod næste års verdensmesterskab. Trods trætheden blev hun nummer tre i Cozumel og sikrede sig dermed en af de eftertragtede billetter til Kailua-Kona i 2020, hvor ironman-VM afholdes hvert år.

- Det er helt fantastisk, at jeg fik indkasseret den billet. Jeg tror også, det var det, der holdt mig kørende derude. Jeg havde passager, hvor jeg tænkte: ”Stop, tag hjem”.

- Det giver en helt anden arbejdsro, end jeg har oplevet før, siger hun.

For som nybagt mor er det langtfra lige så problemfrit at planlægge træningen som tidligere. Før i tiden tog Michelle Vesterby sydpå for at træne mange uger om året.

Læs også Jernkvinde nomineret til Årets Sportsnavn på Fyn

Så nemt er det ikke længere. I så fald skal sønnens bedsteforældre med og agere barnepiger, mens hun træner. Hun har i hvert fald slet ikke lyst til at lade ham blive hjemme i Danmark.

Derfor foregår meget af træningen i hjemmets kælder, der er indrettet, så hun kan cykle på hometraineren og løbe på løbebåndet, mens manden Claus eller forældrene passer den syv måneder gamle dreng.

Det er her, at formen frem mod verdensmesterskabet 10. oktober 2020 på Hawaii skal grundlægges.

- Jeg er sindssygt sulten efter at komme til Hawaii og lave et topresultat, men nu skal jeg samle energi og overskud til at gå ind i den næste blok, siger hun.