Fynsk julehjælp slår trist rekord: - Så skal jeg ikke vende hver eneste krone

1.215 fynboer er så pressede på økonomien, at de har søgt om hjælp hos Blå Kors for at komme gennem julen.

En af dem er Tina Hofby, som ser frem til at få en stor kasse med de ting som hører julen til.

- Det gør, at jeg ikke skal tænke på at vende hver eneste krone for at kunne få de samme ting, fortæller Tina Hofby, Odense.

Blå Kors, som hjælper en række af samfundets svageste grupper, oplyser, at der på landsplan er kommet 12.086 ansøgninger fra økonomisk trængte familier.



- Der er brug for hjælp. Pengene er små, konstaterer kommunikationschef hos Blå Kors, Thomas Røddik Korneliussen nøgternt.

Antallet af ansøgninger om julehjælp er fra sidste år steget med 39,5 procent, og det betyder med en måned til juleaften, at der står en højtid for døren, der kræver mere julehjælp end nogensinde før.