Fynsk kandidat måtte agere dørmand efter tumult for rullende kamera

Til TV 2 oplyser Nye Borgerliges sekretariatschef, Lars Eldrup, at manden, der kastede med øl, efterfølgende blev smidt ud fra festen.

- En person har skubbet til en anden, som så har spildt øl ud på sin skjorte. Jeg ved ikke, hvem personen er, men jeg oplever ikke, at det er værre end det, siger Lars Eldrup til TV 2.

Er vedkommende blevet smidt ud fra festen?

- Ja.

Men du ved ikke, hvem personen er?

- Jo, ham ved jeg godt, hvem er, siger han.

Hvem er det?

- Det kan jeg desværre ikke udtale mig om.

Det ligner jo meget på billederne, vi har, at han kaster en øl i hovedet på en anden.

- Okay, det er ikke det, jeg har fået oplyst. Jeg stod ikke selv i situationen, så det synes jeg da er interessant. Jeg har fået det oplyst, som at der blev skubbet, og så spildte han.

Er det et medlem af Nye Borgerlige?

- Nej.

Hvad gik optrinnet ud på?

- Det, jeg oplevede, da jeg fulgte vedkommende ud, var, at han havde fået lidt for meget at drikke. Jeg fulgte ham ud og afleverede ham ude foran, og så tog han en taxa hjem, siger Lars Eldrup.

Anderledes god stemning var der hos Moderaternes valgfest, hvor Rosa Eriksen ser ud til at stryge direkte ind i Folketinget.