Fynsk kandidat ude af kampen om toppost i Alternativet 

Mette Rahbek er ikke længere i spil til at blive politisk leder af Alternativet. Det står klart efter, at det ikke lykkedes kandidaten fra Odense at få 100 partimedlemmer til at stille sig bag kandidaturet. Mette Rahbek nåede kun 92.

- Hvis du ikke kunne skaffe 100 stillere inden den 16. januar, kunne du ikke fortsætte kandidaturet. Det var de rammer, hovedbestyrelsen havde sat. Det har jeg det fint med, forklarer Mette Rahbek til TV 2/Fyn.

Den 44-årige odenseaner understreger dog, at hun ikke er færdig med hverken politik eller Alternativet, og at hun stadig har i sinde at stille op til kommunalvalget i 2021.

- Alternativet er et supervigtigt projekt, og vi har så meget, vi skal have udrettet nu. Jeg fortsætter ufortrødent, og jeg er slet ikke slået ud på nogen måde. Jeg anerkender, at min position som kandidat ikke var den stærkeste, men jeg vil stadig opnå noget på Alternativets vegne, siger hun.

Seks kandidater tilbage

Dermed er kandidatfeltet i Alternativet skåret ned til seks personer: Josephine Fock, Mira Issa Bloch, Rasmus Foged, Rasmus Nordqvist, Sascha Faxe og Theresa Scavenius.

På nuværende tidspunkt vil Mette Rahbek dog ikke pege på en kandidat.

- Hvis vi har en kandidat, der vil løfte bevægelsen, så har de også min stemme, siger hun.

Alternativets medlemmer skal vælge en ny politisk leder på et ekstraordinært landsmøde den 1. Februar.

