Fynsk koldkrigsekspert: Putin vil have Nato væk fra Ruslands grænser

Museumsleder ved koldkrigsmuset Langelandsfortet Peer Henrik Hansen mener, at det handler om, at Putin vil holde Nato på afstand fra sine grænser.

- Der er ingen tvivl om, at han har en drøm om at sikre landende rundt om sig. Ukraine er for usikker en spiller. Ukraine kigger imod Nato, og Rusland har ingen interesse i, at have Nato lige op ad egne grænser.

Lederne vil beholde status quo

Peer Henrik Hansen vurderer, at det grundlag, hvorpå Ruslands Putin og Hvideruslands Lukasjenko har deres magt er det vigtigste for, at de kan beholde den magt. Men hvis de vil beholde den, så kræver det, at borgerne køber ind på de værdier, og det er ikke altid tilfældet.

- I Hviderusland og i Rusland har der været nogle oppositioner, som har ønsket en forandring, demokratisering og gennemskuelighed og opgør med korruption. Det har hverken Putin eller Lukasjenko interesse i, fordi deres magtbase er skabt på netop de ting.

De ting kan man ikke beholde, såfremt man bliver medlem af Nato eller arbejder for tæt sammen med dem, som Ukraine har gjort. Det er også derfor et af kravene fra Vlademir Putin til vesten var en udelukkelse af, at Ukraine nogensinde kunne blive medlem af Nato. Det krav ville vesten ikke efterkomme.