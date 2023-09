Fynsk kommune er landets femtemest erhvervsvenlige

Nordfyn er suverænt Fyns mest erhvervsvenlige kommune.

Det viser Dansk Industris årlige undersøgelse af erhvervslivets tilfredshed med rammevilkårene i landets kommuner.

Undersøgelsen er offentliggjort onsdag, og den viser, at Nordfyns Kommune nu er nummer fem i Danmark målt på erhvervsvenlighed. Analysen bygger dels på spørgsmål til virksomhederne i landets kommuner og statistiske oplysninger om f.eks. sagsbehandlingstider, erhvervsskatter m.v.

Inden for kategorien dialog med politikere og embedsmænd er Nordfyn endda landets bedste.

Middelfart har været i top ti i Danmark syv ud af de 14 år, undersøgelsen er lavet, men de seneste år har den vestfynske kommune mistet pusten, og er nu nummer 43 ud af de 92 deltagende kommuner.

Store hop

De mest bemærkelsesværdige forskydninger på Fyn i Dansk Industris analyse er, at Nyborg har forbedret sin midterplacering med 12 pladser til nummer 46 i forhold til sidste år, mens Faaborg-Midtfyn og Assens begge er dumpet 16 pladser ned af listen.

For Faaborg-Midtfyns vedkommende betyder det, at man nu tilhører den dårligste tredjedel, mens Assens med en plads som nummer 32 fortsat er lige under den bedste tredjedel og nummer 2 på Fyn.

Nyborg har, ligesom Nordfyn, især forbedret sig på dialogen mellem erhvervsliv, politikere og embedsmænd, mens virksomhederne til gengæld savner hjælp til at skaffe den nødvendige arbejdskraft.

Og netop rekruttering, uddannelse af arbejdskraft og større fokus på faglært arbejdskraft er det tema, der fylder mest, når de fynske virksomheder spørges ind til de største udfordringer.

Dermed lægger man sig i forlængelse af Fynsk Erhvervs Vækstbarometer, der blev udgivet fredag i sidste uge og de seneste rekrutteringstal fra den fynske beskæftigelsesregion, der viser, at bygge- og anlæg og industrien hver tredje gang må opgive at ansætte den arbejdskraft, de har brug for.

Kun Faaborg-Midtfyn og Kertemindes virksomheder vægter infrastruktur højere.