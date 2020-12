Fynske kommuner udskyder skolestart - flere er afventende

Opdateret Artiklen er opdateret og og gennemskrevet.

Om en lille uge skal landets skoleelever tilbage i klasseværelserne efter juleferien, men flere kommuner melder allerede nu, at ikke alle elever skal starte 4. januar.

Kommunerne er bekymrede for smittetallene og vil ikke overlade beslutningen om skolestart til den enkelte skole, skriver TV 2.

Således har Faaborg-Midtfyn Kommune valgt at udskyde den fysiske skolestart for eleverne fra 4. klasse og op. De skal undervises virtuelt frem til 11. januar. De mindste elever, til og med 3. klasse, begynder i skole 4. januar.

I Nyborg Kommune er det besluttet, at 7.-9. årgang på de fire folkeskoler skal blive hjemme frem til mandag 11. januar og dermed modtage virtuel undervisning i den første uge.

"Det skyldes, at vi gerne vil forebygge en stor smittespredning på skolerne, når de ældste elever ellers ville vende tilbage få dage efter nytårsaften", skriver kommunen i en meddelelse.

Alle øvrige klasser skal som planlagt vende tilbage mandag 4. januar 2021. Det gælder dog ikke eleverne på Rævebakkeskolen, Nyborg Heldagsskole og Ungdomsskolen. På disse skoler starter alle elever mandag 4. januar 2021.

I Nyborg Kommune har også Refsvindinge Friskole valgt, at der skal være virtuel undervisning for 7.-9. klasse den første uge.

Skolen overvejer samtidig, at opfordre forældrene til, at få de store elever testet inden de fysisk vender tilbage til skolen.

Odense er afventende

I Fyns største kommune, Odense, er man afventende og vil se situationen an.

Rådmand Susanne Crawley (R), Børn- og Ungeforvaltningen, siger til TV 2 Fyn, at man holder nøje øje med smittetallene og smittemønstret.

- Som det ser ud nu, åbner vi som planlagt 4. januar, men corona har lært os at alt kan ske, siger Susanne Crawley.

Hun tilføjer, at der måske kan der være specifikke skoler, man skal tage hensyn.

- Der er temmelige mange dilemmaer i dette her. Der kan være børn der trænger til at komme i skole og forældre som er urolige for at deres skal tage smitte med hjem, siiger rådmanden.

Mandag var incidenstallet i Odense Kommune på 244,4 og dermed det højeste på Fyn.

Svendborg venter på ministeren

Allerede inden jul forberedte Svendborg Kommune sig på, at den delvise nedlukning ville blive forlænget.

Det er fortsat forventningen, siger Nanna Lohman, skole- og Uddannelseschef i Svendborg Kommunen, til TV 2 Fyn.

- Mit gæt er at der vil komme en forlængelse på 14 dage til eleverne i 5. klasse og op efter.

Skolechefen bygger sin forventning på, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i dag, tirsdag har indkaldt Folketingets coronafølgegruppe til et møde.

Svendborg Kommune meddelte inden jul forældrene, at eleverne fra 5. til 10. klasse begynder 6. januar, mens de små elever begynder i skole 4. januar.

I de resterende fynske kommuner er der endnu ikke taget en endelig beslutning. Flere steder afventer man dagens møde i Folketingets coronafølgegruppe.

- Eleverne op til 4. klasse begynder mandag, mens eleverne fra 5. klasse og op begynder onsdag - hvis ikke der kommer en anden melding fra Chrtistiansborg, siger Esben Krægpøth, som er vicedirektør i Velfærd – Børn Unge og Uddannelse i Assens Kommune.

Sikkerhed frem for hurtighed

Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, er glad for, at flere kommuner har valgt at udskyde den fysiske skolestart til 11. januar.

Det giver nemlig mulighed for en bedre opstart, mener han.

- Det handler ikke om at komme hurtigt i gang, men om at komme sikkert i gang, siger han.

Tværtimod kan en langsommere opstart give mulighed for at tage bestik af situationen, lyder det fra formanden for Danmarks Lærerforening.

Som smittesituationen ser ud nu, mener Gordon Ørskov Madsen ikke, at det er forsvarligt at lade lærerne udføre fysisk undervisning.

- Der skal være en sammenhæng her i forhold til, hvornår man starter og hvordan smittetallene ser ud, siger han.

Der bør også ses på muligheden for at dele klasser op i mindre hold, så der er mere plads og fokus på hygiejne, mener Gordon Ørskov Madsen.

