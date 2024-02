Med 590 indbrud i 2023 er Nordfyns Kommune den kommune i hele Region Syddanmark, der har haft flest indbrud, viser en opgørelse over antallet af indbrud i 2023. Det skriver Forsikring og Pension i en pressemeddelelse.

Ikke nok med det - på anden pladsen finder vi Middelfart Kommune med 566 indbrud. Ærø Kommune ligger til gengæld i bunden af listen.

- Det er svært at vide den præcise årsag til, at Middelfart og Nordfyns er rykket op på listen, men det kan hænge sammen med, at der ligger mange sommerhuse i områderne, siger Pia Holm Steffensen, underdirektør i Forsikring og Pension.



Antal indbrud i fynske kommuner i 2023:

Nordfyns 590

Middelfart 566

Fredericia 547

Langeland 513

Faaborg-Midtfyn 449

Nyborg 425

Kerteminde 402

Odense 366

Assens 344

Svendborg 266

Ærø 84