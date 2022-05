Fynsk kristendemokrat om formandens farvel: - Jeg måtte lige sætte mig ned et øjeblik

'Vikaren fra himlen' var det friske pust

Den 29-årige kvindelige politiker kom for alvor ind på den politiske scene, da hun i valgkampen tilbage i 2019 blev kendt som 'Vikaren fra himlen', da hun dengang trådte i stedet for daværende partiformand Stig Grenov.

Kristendemokraterne under dengang kun 200 stemmer fra at opnå valg til Folketinget gennem et kredsmandat i Vestjylland.

Isabella Arendt var med til at give Kristendemokraterne et kanonvalg dengang. Hun sendte et anderledes signal om Kristendemokraterne og gav partiet et "nyt image", fortæller Michael Jensen og fortsætter:

- Hun hjalp os til et kanonvalg, og det vil jeg altid være hende taknemmelig for. Hun er dygtig, veltalende og professionel som politiker. Man føler, at hun engagerer sig, og hun arbejder for sagen. Det er svært at sætte ord på.

En hård tid for Kristendemokraterne

Partiet har på nuværende tidspunkt kun ét mandat i Folketinget. Det skyldes, at folketingsmedlemmet Jens Rohde i løbet af sin igangværende valgperiode har valgt at skifte fra De Radikale til Kristendemokraterne.

Men han har for nyligt meddelt, at han ikke genopstiller ved næste valg. Det samme gælder for partiets vestjyske spidskandidat Kristian Andersen som også har valgt ikke at genopstille ved næste folketingsvalg.

Hvad kommer Arendts farvel til Kristendemokraterne til at betyde for det kommende folketingsvalg?

- Det er spændende at være Kristendemokrat lige nu. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, andet end at politisk næstformand Marianne Karlsmose træder i hendes sted indtil videre, siger folketingskandidat Michael Jensen.

Kristendemokraterne står lige nu til 1,3 procent af stemmerne, hvis der var folketingsvalg i morgen. Det viser en meningsmåling fra Voxmeter for Ritzau. Det betyder, at partiet indtil videre ikke ligger over spærregrænsen.

Oprindeligt skulle Isabella Arendt have besøgt Fyn her til juni forbindelse med en rundtur til Kristendemokraternes partimedlemmer i hele landet.

Hun har tidligere været på besøg på Fyn i forbindelse med sin daværende formandspost. I november sidste år besøgte en række sundhedsuddannelser på UCL i Odense for at tale om fremtidens rekrutteringsudfordringer.