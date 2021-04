Fynsk kroejer om foreslået fradrag: - Vi må tage en for holdet

Selvom der stadig er tre uger til, at Sortebro Kro i Odense kan åbne for udendørsservering, er havemøblerne allerede fundet frem.

Ligesom restauranter og hoteller i resten af landet, kæmper kroen med røde tal på bundlinjen, og der er meget at indhente ved den forestående genåbning.

Derfor er indehaver John Kofod Pedersen begejstret for Dansk Industris forslag om et nyt oplevelsesfradrag, der skal få danskerne til at hive flere penge op af lommen til blandt andet restaurantbesøg og hotelophold.

- Vi har jo ikke udenlandske turister længere, så nu er det os selv, der skal agere turister i vores eget land. Så vi må tage en for holdet og gå ud at spise en ekstra gang eller tage på hotel, selvom vi måske ikke lige har lyst til det, siger han.

Skal fungere som håndværkerfradraget

Oplevelsesfradraget er bare ét af 12 forslag, som Dansk Industri har formuleret i en samlet plan for, hvordan man kan få gang i turist- og oplevelseserhvervet.

Forslaget går ud på, at man skal kunne trække restaurantbesøg, hotelophold og ture til eksempelvis zooligiske haver og museer fra i skat, ligesom det er muligt med visse håndværkerydelser. Det vil give den enkelte en besparelse på 25 procent.

- Det er med til at få folk oplyst om, at det er vigtigt, vi benytter os af restauranterne og hotellerne, for ellers er de der ikke, siger John Kofod Pedersen.

Alene sidste år tabte turist- og oplevelseserhvervene 31 milliarder kroner i omsætning på grund af coronapandemien. Selvom branchen er holdt oven vande af økonomiske hjælpepakker, mener John Kofod Pedersen alligevel, at oplevelsesfradraget er en nødvendig tilføjelse.

- Der er blevet holdt en hånd under os med åbne fingre. Vi har betalt en meget stor del af byrden selv, og derfor er alle kasser tomme. Derfor er det vigtigt, at staten hjælper os det sidste stykke vej, siger han.

Sådan vil Dansk Industri kickstarte turist- og oplevelseserhvervet I alt er Dansk Industri kommet med 12 forslag til, hvordan man igen får gang i oplevelseserhvervet. Oplevelsesfradraget er et af dem. Den samlede plan indebærer: Stimuler aktiviteten ved: At sænke momsen midlertidigt

At indføre et oplevelsesfradrag her og nu

At normalisére refusion for virksomheders restaurationsmoms

At iværksætte en tidlig indsats for at vinde markedsandele Sænk omkostningerne ved: At give ikke-momspligtige virksomheder adgang til den lavere elafgift

At fritage museer for grundskyld og dækningsbidrag

At afskaffe G-dage

At forkorte den arbejdsgiverbetalte periode for sygedagpenge Støt udvikling og omstilling ved: At skaffe finansiering til omstilling til ”ny normal”

At understøtte innovation

At give adgang til ekstraordinær carry-back fra 2020 til 2019

At give bedre mulighed for at udnytte fremførte underskud Kilde: Dansk Industri Se mere

S-politiker åben for forslag

Den fynskvalgte formand for Folketingets skatteudvalg Bjørn Brandenborg (S) er også positivt stemt over for forslaget. Han kalder idéen om et oplevelsesfradrag for spændende.

- Sammen med resten af Folketingets partier kommer vi til at tage en snak om, hvilke initiativer, vi skal sætte til, siger han og fortsætter:

- Vi har selvfølgelig en forventning om, at når danskerne får lov til at komme ud og bruge penge igen, så gør de det også. Men vi skal selvfølgelig også gøre noget for at målrette det, så vi får gang i de økonomier, der lider allerhårdest, siger han.

- Vil bruge det, hvis det er der

En af dem, som godt selv kunne finde på at gøre brug af et oplevelsesfradrag, er 73-årige Britta Segnetz Due fra Kerteminde. I forvejen regner hun med at bruge flere penge, når landet genåbner, men med et fradrag kunne hun godt finde på at bruge endnu flere af dem specifikt på oplevelser.

- Så ville jeg nok gå lidt ud og spise med mine børn og børnebørn og måske også holde noget ferie med dem, som min mand og jeg før har gjort, siger hun.

Omvendt forholder det sig for Trine Lund, der har tilbragt dagen med familien i Odense Zoo. Hun tror ikke, familien ville gå mere ud, selvom det ville give et ekstra fradrag.

- Hvis fradraget er der, vil jeg selvfølgelig nok bruge det, men det ville ikke gøre, at min lyst til at tage på restaurant og i forlystelser rundt omkring i Danmark ville blive større, siger hun.