Fynsk kulturliv stærkt begrænset af corona: - Brug krisen til at tænke nyt

Scenelyset er slukket, og dørene er låst til Odense Teater. Har du købt billet til årets Tinderbox, kan du gemme den til næste sommer, for scenerne i Tusindårsskoven kommer ikke op at stå i år. Fodbolbanerne står tomme, og hallerne lugter ikke af sved mere. Og så er der alle foreninger, som ikke længere kan tjene til driften på events som loppemarkeder.

Med andre ord er det fynske kulturliv stærkt begrænset af coronakrisen, hvor forsamlinger på mere end ti er forbudt.

Det er svært at sætte tal på, hvor mange millioner de fynske teatre, koncertstede, museer og foreninger mister i krisen. Men en ting er sikkert. Flere af dem kæmper for overlevelse.

Først i rækken af aflysninger på Fyn, efter Mette Frederiksen officielt lukkede Danmark den 11. marts, kom det store og traditionsrige Eventyrløb i Odense til stor ærgelse for arrangørene.

Det mest interessante er at se, hvilke aktører der tilpasser sig situationen og udvikler nye ting, og hvilke aktører der sætter sig ned og venter. Ronnie Hansen, direktør for sport, kultur og underholdning i kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese.

- Det er en uhyggelig situation, vi er i nu, og derfor må jeg som hovedformand erkende, at vi skal opføre os ansvarligt og sikkerheden har første prioritet, lød det fra hovedformand for OGF, Klaus Winther, den 26. marts.

Festivaler aflyst

Den 6. april lige inden påske stod Mette Frederiksen igen i Statsministeriet og talte til befolkningen. Dels med kontrolleret genåbning af institutioner efter påske, men også med en endelig aflysning til samtlige festivaler, markeder, friluftsspil, revyer, dyrskuer og andre udendørs events sommeren over.

- Det er med tungt hjerte, at vi må meddele, at Tinderbox ikke kan afholdes i 2020, lød det fra Tinderbox i en pressemeddelese umiddelbart efter.

En lukning af samtlige kulturinstitutione på Fyn, der i den grad sommeren over er præget af teaterforestillinger, markeder, festivaler og dyrskuer.

Nye tiltag

Spørger man Ronnie Hansen, direktør for sport, kultur og underholdning i kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese, er det ikke nødvendigvis udelukkende skidt, at kulturlivet er på pause.

- Det mest interessante er at se, hvilke aktører der tilpasser sig situationen og udvikler nye ting, og hvilke aktører der sætter sig ned og venter, siger Ronnie Hansen.

- I fynsk kontekst har der været flere, der har været kreative og fundet på nye ting. Filmaktører har lavet karantænefilm, som har potentiale til at blive nye kortfilm. Albani har lavet virtuelle ølsmagninger, som også har et væsentligt af afsæt af kultur i sig og ikke mindst holder hånden under bryggerierne, uddyber han.

Passiv tilgang

Andre har derimod lukket dørene og venter til, det igen bliver meddelt på et pressemøde i statsministeriet, at man igen må åbne op og lade mennesker samles mere end 10 personer i et rum.

- Det er interessant, at de etablerede institutioner ikke er afsender på nye formater. Vi ser mange nye koncertformater, men det er ikke de etablerede musiksteder, der er afsender, siger Ronnie Hansen.

Han mener, at mange etablerede steder også afventer, hvad de kan hente hjem økonomisk på de mange hjælpepakker med en håndsrækning til kulturlivet, der er forhandlet hjem på Christiansborg.

Hjælpepakker til kulturlivet Fremrykket betaling af biblioteksudgift. For forfattere, oversættere, illustratorer, fotografer, billedkunstnere og komponister, der har bidraget til bøger eller litteratur indlæst på lydbånd med videre, vil udbetalingen af bibliotekspenge blive fremrykket.

Fastholdelse af statstilskud til højskoler. Det sikrer højskoler mod udhulning af statstilskud, som følge af aflyst aktivitet og faldende elevtal.

Hjælp til højskoler, aftenskoler og folkeuneversiteterne. Kulturministeriet får tilført 141 mio. kr. til en hjælpeordning som skal kompensere højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet for op til 90 pct. af deres tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020.

Udskydelse af overgang til nyt antenne tv-signal. Kulturministeren har fremsat forslag til ændring af radio- og fjernsynsloven, der sikrer en udskydelse af den planlagte overgang til nyt antenne-tv-signal fra den 31. marts 2020 til den 2. juni 2020.

Mere dansk musik i radioen. Kulturministeren har opfordret repræsentanter for musik- og radiobranchen til at støtte dansk musikliv i den kommende tid. Initiativet skal gøre en positiv økonomisk forskel for de danske kunstnere, ikke mindst fordi der spilles mere dansk musik i radioen.

Løsning for de zoologiske anlæg. Det skønnes, at op mod 48 mio. kr. vil kunne udbetales i kompensation for lønninger til nødberedskab. Kompensationsgraden varierer fra sted til sted.

Løsning for kunstnere og projekter støttet gennem statens kunstfond. Ordningen medfører, at tilskud ikke kræves tilbagebetalt, uanset om aktiviteten er påbegyndt eller skulle være påbegyndt i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020.

Kommunerne kan støtte kultur- og idrætsliv som planlagt. Kulturministen opfordrer kommunerne at udbetale det tilskud, som foreningerne og aftenskoler var stillet i udsigt forud for nedlukningerne.

Hurtig udbetaling af 368,1 mio. kr. fra mediestøtten skal sikre mediernes likviditet. Alle mediestøttemodtagernes likviditet styrkes ved, at hele mediestøtten for 2020 udbetales hurtigst muligt i én samlet rate frem for over tre rater i løbet af 2020.

Hjælp på vej til danske medier. Ordningen sikrer kompensation på 60 pct. af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på 30-50 pct., og på 80 pct. i kompensation af den samlede nedgang i annonceindtægter, hvis nedgangen i annonceindtægter har været på 50-100 pct.

Kompensationsordning til arragøres udgifter til landsindsamlinger. Der etableres en kompensationsordning til landsindsamlinger, som skulle have været afholdt i perioden 1. marts – 31. marts 2020.

Hjælp til kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner, hvor over 50% af indtægterne består af offentligt tilskud, bliver nu også omfattet af hjælpepakkerne for lønkompensation og kompensation for faste omkostninger. Ordningen forventes at tilføre 140 mio. kr. til gavn for kulturlivet.

Tilskud til foreningsliv. Staten yder et tilskud på 50 mio. kr. til lokale idræts- og spejderforeninger og fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt af for eksempel medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.

Hjælp til kulturinstitutioner og revyer. Nødpuljen på 200 mio. kr. ydes til publikumsrettede kulturinstitutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet, der kan kompenseres for produktionsudgifter til forestillinger og udstillinger mv., dog maksimalt 80 pct. af udgifterne.

Derudover er der også lavet ordninger, der hjælper festivaler, koncerter og motionsløb med mere end 350 deltagere. Daghøjskoler kan få hjælp. Atleter, der skal til OL, kan får støtte. Regionale spillesteder får hjælp, det samme gør nye højskoler, og så vil der også blive sat penge af til kultur-hjælp til ændre borgere. Kilde: Kulturministeriet. Der er en uddybing af alle initiativer her. Se mere

- De pakker er meget generøse. Mange kulturinstitutioner laver ikke penge på deres events, derfor er det ikke nødvendigvis dårligt ikke at kunne holde sine event. Det er i den kommercielle verden, at det her er værst. Og så er det dem, der er sæsonbetonet som for eksempel festivalerne, der ikke kan blive kompenseret for de tre dage, de har overskud, siger Ronnie Hansen.

Brug krisen aktivt

Direktøren for sport, kultur og underholdning i kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese, er klar over, at de sidste mange uger ikke har været sjove for kulturinstitutionerne. Han tror dog også på, at langt de fleste kommer ud af krisen på en god måde og med nye idéer til at drive deres instituion.

- Forretninger, der gik dårligt i forvejen, er eksponeret. Man skal bare huske, at det ikke nødvendigvis er dårligt med udskiftning. Det er et vilkår i branchen, og hvis vi bruger krisen til at tænke over, at vi også skal have nye, unge og dem, der tænker nye formater ind, kommer vi langt.