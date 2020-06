Fynsk læge vil have mere teknologi i hverdagen

- Hvis vi går 30 år frem, og vi bliver ved med at lave præcis de samme ting, som vi gør i dag, så bliver meget af vores job overflødigt.

Sådan siger Michael Hejmadi-Pedersen, der er praktiserende læge i Ferritslev. Han er samtidig den ene af to forfattere bag bogen "Doktor Hansen har set sin sidste patient".

I den argumenterer han sammen med en kollega for, at de praktiserende læger skal tage teknologiens muligheder til sig. Og hellere før end siden.

- Den (teknologien red.) kan betyde meget mere nærvær. Meget mere kontakt. Og den kan betyde, at vi gør tingene meget hurtigere og mere effektivt, siger han.

På linje med stetoskopet

Michael Hejmadi-Pedersen mener, at lægeverdenen er 15-20 år efter resten af samfundet i forhold til at kommunikere via teknologi. Når en patient henvender sig til sin læge gennem appen "Min Læge" er det for eksempel ikke muligt at sende et billede. Det bliver der dog snart lavet om.

- Det er jo noget, man har kunnet i sin e-mail siden 1990'erne, men det er først nu, det kommer til os, siger han.

Han mener, der er mange lavthængende frugter, lægeverdenen kan plukke allerede nu. Det er særligt i forhold til kommunikationen mellem patient og læge, at der kan forbedres.

For eksempel peger han på, at man med bedre brug af teknologien kan guide patienten i, hvordan de skal gribe det an, hvis man skal måle blodtryk.

- Eller efter en knæskade kan man fortælle via sms, hvornår man skal forvente, det går bedre

- Det bliver et værktøj på linje med vores stetoskop, siger han.

Bogen, der blev udgivet i slutningen af april, er baseret på Michael Hejmadi-Pedersen og hans kollega Andreas Pihls erfaringer fra egne lægepraksis.

Patientforeningen er enig

Navnet på den nye bog er taget fra karakteren Doktor Hansen i Matador.

- Det er i virkeligheden ham, mange af os gerne vil være. Det er lægen, der formår at kigge sine patienter lige i øjnene, siger Michael Hejmadi-Pedersen.

Men det er der sjældent tid til, som det er nu, mener Michael Hejmadi-Pedersen. Og årsagen er, at teknologien ifølge ham bliver brugt forkert. I stedet for at skabe en bedre kontakt mellem patient og læge, betyder den, at han skal sidde og skrive på sit tastatur og kigge på sin skærm under en konsultation.

- Hvis vi udnytter teknologien rigtigt, kan vi flytte mange af opgaverne ud til patienten, og så kan patienten få en bedre hverdag, og vi har mere tid sammen, hvor vi kan snakke om ting, der er meget alvorlige i stedet, siger han.

En bedre udnyttelse af teknologien møder også opbakning hos Patientforeningen.

- Hvis man nu skal snakke med lægen i fem minutter på skype, så får man det gjort. Hvorimod hvis man skal sætte sig ind i bilen, op og vente i venteværelset og tilbage igen - måske have en til at køre sig, fordi man er dårligt gående - så er det meget mere kompliceret. Så jeg tror, det vil betyde, at flere kommer lettere og hurtigere afsted, og dermed får vi stoppet tingene tidligere, siger Niels Jørgen Langkilde, der er landssekretær i Patientforeningen.

Præsenteres for regionen tirsdag

Tirsdag bliver idéen om bedre brug af teknologi præsenteret for politikerne i sundhedsudvalget i Region Syddanmark.

- Jeg tænker, det er en del af en bred inspiration i forhold til, hvor vores sundhedsvæsen bevæger sig hen ad. Også i forhold til at diskutere, hvad det er for nogle udviklinger, vi ønsker at presse på for at få til at ske, siger Bo Libergren (V), der er formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark.