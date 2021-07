Fynsk landsholdstræner: - Jeg fatter ikke, at OL skal gennemføres

Det var ikke ligefrem indespærring, han havde set frem til.

- Jeg er nødt til at sige, at med de restriktioner, der er nu, så fatter jeg ikke, at man vil gennemføre OL. Jeg forstår det ikke. Det er som om, det skal afholdes af hensyn til alle mulige andre end atleterne, siger han.

Én time ved poolen

Dansk Håndbold Forbund (DHF) har forhandlet sig frem til, at spillerne kan få én time ved poolen én dag, men mere luft bliver det ikke til på stillehavsøen Okinawa Island, hvor landsholdet har base, indtil OL går i gang.

- Jeg havde håbet, troet og også fået at vide, det ville blive bedre, end det vi nu er stillet i udsigt, siger han.