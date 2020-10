Fynsk luftrum bliver testområde for selvflyvende droner

Det har store perspektiver, når transportminister Benny Engelbrecht (S) fredag eftermiddag indvier en test af Danmarks første UTM-platform for droneflyvning i Odense.

En UTM-platform er et digitalt trafikstyringssystem, der skal sikre, at selvflyvende droner ikke ramler sammen med sportsfly, luftballoner, lægehelikoptere og hvad der ellers måtte færdes i luftrummet i omkring 100 meters højde.

Lidt forenklet er det en slags færdselsregler og virtuelle trafiklys for luftrummet.

Ifølge transportministeren er der store muligheder for borgerne, hvis droner kan flyve ubemandet rundt på en forsvarlig måde.

- Vi er langt forbi legetøjet og inde i en fager ny verden med store potentialer både for at sikre menneskeliv, sikre tilgængelighed for folk, der bor langt væk, og også for at sikre vareforsyningen, siger Benny Engelbrecht.

- Men for at komme derhen er vi nødt til at have et trafikreguleringssystem, der skal styre det luftrum, som dronerne jo skal dele med andre, og hvor sikkerheden er det altafgørende, siger transportministeren.

Virksomheden Lorenz Technology opererer droner flere steder i landet og står blandt andet for inspektionsopgaver med droner i Esbjergs travle havn.

Derfor er muligheden for et dansk luftrum, hvor selvstyrende droner må flyve, sød musik i ørerne på firmaets administrerende direktør, Kristian Skaarup.

- Vi har faktisk allerede nu intelligens ombord på dronen, der gør, at den selv kan operere, men reglerne gør bare, at der skal stå en mand og kigge på hele tiden.

- Derfor kan vi jo blive meget mere effektive på både omkostninger og tid, i det øjeblik vi får et system, der tillader dem at flyve selv, siger han.

I første omgang skal det nye styringssystem kun testes i luftrummet over HCA Airport på Fyn.

Men ifølge droneforsker Kjeld Jensen fra Syddansk Universitet er det håbet, at det kan udbredes til hele landet inden 2025.

- Jeg mener, at det er realistisk at sige, at et dansk U-space er oppe at køre om fem år, siger han.

U-space er en anden betegnelse for UTM-systemet. UTM står for "Unmanned Traffic Management" - altså ubemandet trafikstyring.

Udviklingen af det nye fynske dronesystem forventes at koste cirka 30 millioner kroner og beskæftige knap 100 mand over de næste par år.