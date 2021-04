Fynsk mand fortryder skud med romerlys ved corona-demo

Han er tiltalt for grov forstyrrelse af den offentlig orden og grov vold i forbindelse med demonstrationen, der var arrangeret af bevægelsen Men In Black som protest mod regeringens corona-restriktioner.

- Jeg har det rigtig dårligt med, at det snitter en betjents arm. Det er jeg ked af. Jeg havde fået noget at drikke, og det var en vild stemning. Jeg husker ikke, at jeg havde romerlyset så langt nede, siger den tiltalte.

Video af episode

I retten er flere familiemedlemmer mødt op for at støtte manden, der kommer fra Fyn og ifølge sin egen forklaring ikke havde planer om at deltage i demonstrationen, da han tog toget fra Odense for at mødes med et vennepar i København.

Han blev dog en del af den, da de i alt fire venner ville i 7-eleven på Rådhuspladsen for at købe øl.