Fynsk medicinalgigant køber op hos konkurrent i milliardhandel

I den største handel i virksomhedens historie har fynske Orifarm Group købt en del af den japanske konkurrent Takeda.

I rekordopkøbet indgår en portefølje på godt 110 lægemidler og kosttilskud, blandt andet flere kendte mærker som Pamol, Kodimagnyl og Zymelin, som de nordiske apotekere og kunder allerede kender rigtig godt.

Det er en gigantisk handel for Orifarm og en gamechanger for, hvad Orifarm er for en virksomhed Erik Sandberg, direktør for Orifarm Group

Handlen omfatter også cirka 600 medarbejdere og to fabrikker, der ligger i henholdsvis Hobro og Łyszkowice i Polen.

Købssummen kan komme helt op på 4,6 milliarder kroner og er altså den største nogensinde i virksomhedens historie. Med købet følger en forventet årlig omsætning på godt 1,7 milliarder kroner.

Læs også Nyt rekordregnskab: Fynsk virksomhed omsætter for syv milliarder

Handlen forventes selvsagt at få enorm indflydelse på Orifarms fremtid, fortæller direktøren.

- Orifarm Groups fremgang og rekordregnskaber de senere år gør os i stand til at tage det her afgørende skridt for virksomhedens fremtid. Det er en gigantisk handel for Orifarm og en gamechanger for, hvad Orifarm er for en virksomhed. Vi bliver nu i langt højere grad en producerende lægemiddelvirksomhed i traditionel forstand, og vi kan med købet af både en lang række produkter og yderligere to fabrikker kontrollere en langt større del af vores værdikæde, siger Erik Sandberg, administrerende direktør for Orifarm Group.

Virksomhed på tre ben

Med handlen tager den familieejede fynske lægemiddelvirksomhed store skridt frem mod målsætningen om at fremtidssikre virksomhedens forretningsgrundlag ved at skabe en mere ligelig fordeling mellem de tre forretningsområder: Parallelimporterede-, håndkøbs- og receptpligtige generiske lægemidler.

- Denne transaktion vil for altid stå som en milepæl i Orifarms historie. Vi har i hele virksomhedens levetid haft fokus på at differentiere og udvikle forretningen fra Orifarms start med parallelimport i Danmark. I første omgang til flere lande, dernæst forretningsområdet generiske lægemidler, og nu får virksomheden tre solide ben at stå på med den store portefølje af håndkøbsmedicin, siger Hans Bøgh-Sørensen, der udover at være næstformand i Orifarm Groups bestyrelse også sammen med sin familie ejer Orifarm Group.

Læs også Fynske patienter skal afprøve medicin mod covid-19

Et generisk lægemiddel, som Hans Bøgh Sørensen nævner, indeholder samme virkemiddel som et originalt præparat. Virkemidlet er imidlertid ikke længere patentbelagt, og derfor kan det generiske lægemiddel produceres og sælges til en lavere pris end det tilsvarende originalprodukt.

Handlen, som forventes endeligt gennemført i marts næste år, gør Orifarm til en af de største producenter af håndkøbsmedicin i Norden.

Efter opkøbet fra Takeda vil Orifarm beskæftige omkring 1800 medarbejdere, heraf ca. 370 på hovedsædet i Odense.