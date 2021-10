Fynsk minkavler dropper dyr: - Jeg vil ikke gå med frygt i maven

Torsdag begyndte afhøringerne om den kontroversielle minkaflivning i Minkkommissionen.

Minkkommissionen skal undersøge og redegøre for både myndigheders og ministres handlinger og involvering i forbindelse med beslutningen om at aflive alle mink i Danmark.

Men uanset hvad der kommer ud af Minkkommissionens arbejde, melder den nu tidligere minkavler i Ørbæk, Jens Jensen og hans tidligere kolleger ud, at minkbranchen er fortid på Fyn.

- Vi er færdige med landbruget, fordi den ordre vi fik sidste år på at aflive alle vores mink, den vil jeg ikke have igen, siger Jensen Jensen.

5. november fik Jens Jensen et opkald med en ordre om at aflive alle sine 75.000 mink.

- Jeg vil ikke arbejde med noget, hvor jeg kan gå med en frygt i maven om, at i morgen skal vi aflive det hele.

- Det vil jeg ikke kunne klare. Det vil familie og medarbejdere heller ikke kunne klare. Så det er slut, siger den 37-årige nu tidligere minkavler.

- Vi havde noget, vi var rigtig gode til

Selvom det måske bliver muligt igen, at avle mink fra 2023, har hverken dyrene eller landbruget Jens Jensens interesse.

- Vi havde noget, vi var rigtig gode til. Danmark var førende i at lave lave mink, og det likviderede man fra den ene dag til den anden.

- Og den følelse vil jeg bare gå med hele tiden, hvis jeg fandt noget andet; køer, grise eller kyllinger. Skal vi aflive det hele i morgen eller hvad?

Derfor har den tidligere minkavler fundet et helt nyt erhverv, som ikke involverer landbrug.

- Vi har købt en lille campingplads. Den bruger vi lidt tid på, og når vi en gang får erstatning af staten, skal vi videre, siger Jens Jensen.

Men der er lange udsigter til en kompensation.

- Næste gang de kommer på besøg, så bliver det jo til en vurdering af det hele. Vi ved ikke, om det bliver næste år, eller om det bliver i 2026.

Jens Jensen vil have sat ansigt på

Med Minkkommissionen afhøringer er der en særlig afklaring, som Jens Jensen venter på.

- Jeg håber på, at man finder ud af, hvem der har givet ordren. Det vil hjælpe meget på det at få sat en person og et ansigt på, hvem har givet den her ordre.

- Og det er også noget jeg synes man skylder hr. og fru Danmark, så det ikke kommer til at ske igen. At man ved, at det er de her personer, der har gjort det her.

Folketinget landede en aftale i januar, der lød på en erstatning til de danske minkavlere på op imod 18,8 millarder kroner.

Pengene skal dække tabet, men minkavlerne venter stadig på erstatningen.

Minkkommissionens tre medlemmer skal senest i april næste år have en vurdering klar af sagen. Afhøringerne strækker sig indtil 9. december, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) er sidste vidne på listen.