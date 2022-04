Fynsk musiker hiver tre priser i land ved prisuddeling

Asger Nordtorp Pedersen har tidligere været bassist i bandet Blaue Blume og en af to sangskrivere i bandet TÅRN, inden han valgte at gå solo under navnet Guldimund.

Flere fynske prisvindere

Der blev i alt uddelt 11 priser ved søndagens Steppeulv. Sidste år blev der blot uddelt ni priser som følge af coronakrisen, men i år blev priserne Årets Livenavn og Årets Musiker atter uddelt.

Ud over Guldimund vandt blandt andet også odenseanske Andreas Odbjerg for Årets Sang med sangen 'I morgen er der også en dag'.

Priserne uddeles af Foreningen af Danske Musikkritikere, som består af en række musikjournalister og -anmeldere, der til dagligt arbejder professionelt med musik.