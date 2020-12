Fynsk OL-håb spændte buen i corona-år: Jeg skyder bedre end før

Bueskytten Maja Jager har brugt coronakrisen til at øge chancerne for succes til OL i Tokyo i 2021.

Verdensmesteren fra 2013 blev for mere end et år siden som den første danske deltager udtaget til OL i Japan, men legene blev som bekendt udskudt et år på grund af coronapandemien.

Læs også Årets fynske sportsnavn: Her er de nominerede til titlen

Maja Jager har udnyttet den pludselige pause til at "gå op i pund", hvilket vil sige, at hun har øget trækstyrken, når hun spænder buen.

- Jeg har kunnet træne hele tiden her i Danmark, så jeg er gået op i pund, hvilket jeg ikke ville have haft tid til, hvis OL var blevet afholdt i år, siger bueskytten.

et var en hård pille at sluge. Jeg var klar til OL, og alle mine planer var tilrettelagt efter det Maja Jager, bueskytte

Slog verdenstop

Det kan meget vel blive en fordel for danskeren til OL, at hun har udnyttet pandemien til at øge trækstyrken fra 39 til 43 pund - hvilket er lidt under to kilo per skud.

- Vi ved, at det vil blæse i Japan, og det er en fordel at skyde med flere pund - specielt i vind. Pilen er mindre påvirket og flyver hurtigere, siger Maja Jager.

- Mine skud er blevet bedre og mere stabile i år, men om det skyldes, at jeg har trænet et år mere eller er gået op i pund, ved jeg ikke. Men generelt går det meget godt.

Foto: Ole Holbech

Den 29-årige bueskytte har tidligere slået den samlede verdenstop, men lige nu ved hun ikke, hvor hun står i forhold til konkurrenterne.

- Jeg har da nogle drømme, men det hele er usikkert. Det er svært at sige noget om modstanderne, så jeg fokuserer bare på min egen forberedelse og skydning, forklarer hun.

Danskeren fortæller, at hun i første omgang ærgrede sig, da OL for ni måneder siden blev udskudt med et år.

Skal gå op i en højere enhed

Maja Jager, der er i gang med at uddanne sig på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Lyngby, havde tilrettelagt studierne, så de passede i forhold til OL.

Sideløbende med karrieren i toppen af international bueskydning studerer hun bioinformatik og systembiologi.

- Det var en hård pille at sluge. Jeg var klar til OL, og alle mine planer var tilrettelagt efter det. Det skulle jeg lige over, forklarer Jager.

- Min træner og jeg fik set på, hvad udskydelsen gav os af muligheder, og så fik vi rykket rundt på det, så det gav mening. Både med mine studier og med at gå op i pund. Det var vigtigt for mig hurtigt at komme på rette spor.

Læs også Et års arbejde udskudt: Maja må vente på OL

Bortset fra et speciale, som hun vil udskyde til efteråret 2021, færdiggjorde hun en uge før jul den sidste eksamen på studiet.

- Nu kan jeg forberede mig til OL, uden at skulle have hovedet ned i bøgerne, siger hun.

Flyttede til førende nation i bueskydning

Selv om verden fortsat befinder sig et usikkert sted i forhold til coronapandemien, venter der en række turneringer i foråret og begyndelsen af sommeren.

Maja Jager håber, at det lykkes dansk bueskydning at kvalificere endnu flere skytter, så Danmark også kan kæmpe med i holdturneringen i Tokyo.

- Det vil give mig en masse. Følelsen af, at vi er flere til at løfte opgaven. Og så får vi en holdskydning på banen før de individuelle skydninger, siger hun.

Læs også Fynbo udtaget som den første til OL i Tokyo

Maja Jager deltog i 2012 ved OL i London. Året efter blev hun verdensmester i Tyrkiet. Efterfølgende flyttede hun til Sydkorea, der er verdens førende nation inden for bueskydning. Her boede hun i en årrække.

OL i Tokyo afholdes fra 23. juli til 8. august 2021.