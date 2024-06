Fynsk overraskelse i Danmarks første EM-startopstilling

Lige om lidt skal Danmark på grønsværen for første gang ved dette års EM.

Det sker i Stuttgart, når de klokken 18 møder Slovenien.

Landstræner Kasper Hjulmand har netop offentliggjort sin startopstilling til kampen, og her står det klart, at der er to fynboer med. Christian Eriksen og Alexander Bah starter på banen - og her er sidstnævnte måske en lille overraskelse for mange. Alexander Bah starter på højre back, mens Christian Eriksen som vanligt starter på midtbanen.

Alexander Bah spiller til dagligt i portugisiske Benfica, og trådte sine første fodboldstøvler i B1913, inden han senere skiftede til Næsby Boldklub. Dernæst gik turen videre fra Fyn. Først til Sønderjyske og sidenhen til Slavia Prag, inden han i 2022 skiftede til Lissabon-klubben Benfica.

Foruden Alexander Bah og Christian Eriksen, har Danmarks EM-trup også fynsk islæt i form af målmand Mads Hermansen.

Mads Hermansen har ligesom Alexander Bah spillet i Næsby Boldklub. Dernæst skiftede han til Brøndby IF, inden han i sommer tog turen til engelske Leicester. I den netop afsluttede sæson vandt han Englands næstbedste række med Leicester, og rykkede dermed med op i Premier League.