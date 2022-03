Fynsk polak kører ambulance til Ukraine: De mangler alt

Men én af chaufførerne er anderledes. Polske Krzysztof kan nemlig tale dansk.

- Det var, fordi jeg var på kursus, og så endte jeg med at bo i Danmark i ti år, fortæller Krzysztof.

I de ti år han tilbragte i Danmark, boede Krzysztof på Fyn. Her var han ambulanceredder for blandt andet Falck, Bios og Ambulance Syd, og det var også her, at han lærte at tale dansk.

På et tidspunkt blev Krzysztof træt af ambulancekørslen i Danmark og flyttede tilbage til Polen, hvor han er opvokset.

Falckredder i hjertet

Her fortsatte han arbejdet som ambulanceredder i byen Gdynia, men i øjeblikket er han på vej til den ukrainske by Lviv.

- Vi afleverer bilerne til vores kollegaer i Lviv og så kører vi tilbage. Forhåbentlig hurtigt, og så skal vi hjem til Gdynia.

- De mangler biler og de mangler udstyr. De mangler alt. Så skal man hjælpe så meget man kan, og det er det vi gør, siger Krzysztof.

Den polsk-fynske ambulanceredder tænker ikke over, at det kan være farligt at køre ambulancerne ind i Ukraine. Han er falckredder, så det er en del af hans liv, fortæller han.