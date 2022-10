Fynsk politibetjent sigtet for grov forbrydelse

En betjent fra Fyns Politi er for nylig blevet anholdt.

Det bekræfter flere kilder overfor TV 2 Fyn.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger er betjenten anmeldt og sigtet for blandt andet voldtægt og dødstrusler.

Betjenten skulle også være anmeldt for psykisk vold, men der er endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt der skal rejses sigtelse for dette forhold.

Omstændighederne omkring betjentens anholdelse er uvis.

Ligeledes står det heller ikke klart, om betjenten fortsat er anholdt.

Fyns Politi er tavs

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Fyns Politi, hvor betjenten altså skulle arbejde.

Politikredsen vil dog hverken be- eller afkræfte, at en af deres betjente skulle være anholdt for de alvorlige anklager.

Således oplyser Fyns Politi kun, at der ikke ligger nogen politianmeldelse mod en betjent i deres politikreds.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger er anmeldelsen sket til en anden politikreds.