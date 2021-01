Fynsk politiker i spidsen - skal tøjle Facebook og Google

Den fynske politiker Christel Schaldemose (S), der sidder i Europa-Parlamentet, skal stå i spidsen for at regulere alverdens techgiganter. Det skriver hun på Facebook.

- Jeg er valgt til chefforhandler for Europa-Parlamentets forhandlinger, som skal tøjle Facebook, Amazon, Google og de andre store teknologifirmaer, der over det seneste årti har fået en større og større rolle i vores hverdag, skriver Christel Schaldemose.

- I arbejdet kommer jeg til at kæmpe mod ulovlige og farlige produkter, som sælges via sider som for eksempel Amazon og Wish fra lande uden for EU’s stærke regler for produktsikkerhed, forklarer hun.

Dermed får Danmark endnu en politiker til at blande sig i kampen mod de store teknologifirmaer og deres rolle i samfundet.

EU er i gang med at forsøge at tæmme de globale it-giganter med en ny lov på det digitale område.

Christel Schaldemose har siddet i Europa-Parlamentet siden 2006. Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix (arkiv)

I sidste uge kom det frem, at Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) skal være med i et råd, der skal beslutte, om USA’s tidligere præsident Donald Trump skal udelukkes fra Facebook og Instagram.

Donald Trump blev udelukket på ubestemt tid 7. januar i kølvandet på stormen på Kongressen i USA, som kostede flere mennesker livet.

Schaldemose: Vi må ikke miste retten til frie ytringer

Ifølge Christel Schaldemose vil det også være noget af det, hun skal arbejde med i 2021.

- Jeg vil også kæmpe for, at vi ikke mister vores ret til frie ytringer på sider som den her. Vi skal have klare retningslinjer for, hvad vi må og ikke må - og hvis Facebook eller andre kommer og fjerner indhold eller blokerer brugerprofiler, så skal de give en god forklaring på hvorfor, og så skal der være fair muligheder for at klage, lyder det fra Christel Schaldemose.

Christel Schaldemose, der har siddet i Europa-Parlamentet siden 2006, bliver helt præcist chefforhandler for reguleringen af online platforme i Digital Services Act (DSA).