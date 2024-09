Fynsk politiker indføre 'topskat' på skyhøje boliggevinster

Det fynsk valgte socialdemokratiske folketingsmedlem Bjørn Brandenborg vil gøre op med de kæmpe store gevinster, som nogle følge politikeren tjener på at sælge deres boliger.

Det siger han til Berlingske i anledning af, at han har skrevet en bog sammen med journalist Lars Olsen.

- Det er jo helt grotekst, at der er nogle steder, hvor man kan tjene lige så meget på at sælge en bolig, som nogle kan tjene nærmest på et helt arbejdsliv. Fortællingen om, at uanset hvor man bor, så tjener man penge på at eje et hus, er en hovedstadsfortælling,. Virkeligheden er, at i hver tredje kommune, der har man tabt penge på boliger, siger Bjørn Brandenborg (S).

Forfatterne foreslår i bogen, at den progressive ejendomsværdiskat for den del af boligen, der er vurderet til over fem millioner, hæves fra 1,4 til 2,5 eller 3 procent.