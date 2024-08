Fynsk profil misser træning før OL-semifinale

Den fynske håndboldprofil Niclas Kirkeløkke deltog ikke i dagens træning forud for OL-semifinalen, som spilles fredag aften klokken 21.30 mod Slovenien

- Vi passer lige lidt på ham. Han har jo fået et slag i hovedet, og derfor har han også lidt hovedpine nu her. Derfor skal vi lige være lidt opmærksomme på det. Så derfor har han fået fri i dag, siger landstræner Nikolaj Jacobsen til TV 2 Sport.

Det var i gruppefinalen mod Norge i søndags, at Kirkeløkke stødte sammen med Sander Sagosen og fik et slag i hovedet, der gjorde, at danskeren efterfølgende er blevet syet.