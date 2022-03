Fynsk reaktion på trussel om gasmangel: - Vi skal væk fra Putins fossile gas

Seks fynske virksomheder på liste

Petersminde Teglværk er en af seks fynske virksomheder, som risikerer at få lukket for gassen. I alt står 50 virksomheder på listen, som Energistyrelsen har udarbejdet. Lukkes der for den russiske gas, skal den tilbageværende gas nemlig prioriteres til private husstande.

Ifølge prisanalytiker hos Dansk Energi Kristian Rune Poulsen er der dog stadig et stykke vej til, at gassen slipper op.

- Min vurdering er, at vi ikke står lige overfor at komme til at mangle gas nu, men den gas vi til gengæld bruger er ekstremt dyr, siger Kristian Rune Poulsen og tilføjer:

- Problemerne med gasmangel kan for alvor komme til næste vinter.

Løsningen findes

Bag biogassen til teglværket i Stenstrup står Odense-selskabet Nature Energy, der med 35 milliarder kroner vil skabe mellem 10 og 15 nye grønne anlæg frem mod 2035.

Og her håber man da også, at flere virksomheder vil koble sig på den CO2-neutrale løsning, siger Ole Hvelplund, der er administrerende direktør i Nature Energy:



- Det kræver, at der bliver bygget rigtig mange biogasanlæg, og det betyder, at i Tyskland og i Frankrig og i resten af Europa skal man tage den model, vi har brugt i Danmark, til at skifte den sorte gas ud med grøn gas.

- Og vi er parate til at bygge de anlæg og lave det lokale samarbejde, der skal til, for at gøre det, siger Ole Hvelplund.

Ifølge Ole Hvelplund vil det, hvis de økonomiske rammer er i orden, tage mellem 10 og 15 år før, at al produktion baseret på gas kan være gået over til biogas.