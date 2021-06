Fynsk rektor svinet til af kendt folketingspolitiker

Overfor TV 2 Fyn fastholder Morten Messerschmidt sin holdning.

- Det er ikke første gang, vi ser ham her kaste sig ind i en mediekamp for sine elever, som han mener, er hævet over loven. Det er føleri, pjank og medieliderlighed. Jeg kan ikke se, at det kan formuleres meget mere præcist, siger han.



- Jeg kan ikke ramme bolden mere klokkerent.

Skuffet over folkevalgt

Morten Messerschmidt har ikke lyst til at tale med Henrik Vestergaard Stokholm, der sidder sammen med TV 2 Fyn, da politikeren ringes op.

- Hvorfor skulle jeg det? Hvis han har lyst til at snakke med mig, kunne han jo have kontaktet mig uden om medierne.

Din kommentar må gerne være offentlig, men du vil ikke snakke med ham her?

- Jeg vil rigtig gerne snakke med ham, jeg gider bare ikke være en del af hans medieshow, fastholder Morten Messerschmidt, inden han ønsker god dag og lægger på.

Både rektor og folketingspolitiker mener, at den anden har et særligt ansvar, men de er uenige om, hvordan det ansvar forvaltes.

- Jeg er lidt skuffet over, at en folkevalgt, som har stor indflydelse ... Man kunne godt kræve, at folkevalgte bevarer en ordentlig tone, siger Henrik Vestergaard Stokholm.

Henrik Vestergaard Stokholm har været rektor på Nyborg Gymnasium siden 2017.