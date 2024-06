Fynsk rigmand vinder pris for manglende svar

Nordic Waste-sagen har haft stor betydning og konsekvenser for mange mennesker, uden at Torben Østergaard-Nielsen selv eller koncernen indtil denne uge har udtalt sig.



Det er blandt grundene til, at den fynske rigmand torsdag aften på Folkemødet fik tildelt Fagbladet Journalistens 'Lukkethedspris'.

Det kommer på baggrund af hans manglende svar i kølvandet på sagen om den forurenede jord fra Nordic Waste, som han tidligere var hovedaktionær i.

- Der har været så mange tidspunkter i denne sag, hvor det havde været på sin plads, at han gav nogle svar, lyder begrundelsen fra juryen til fagbladet Fagbladet Journalisten.

Meta og Rigshospitalet med i opløb

Fagbladet Journalisten uddeler hvert år sin lukkethedspris til "en person, virksomhed eller organisation, der i opsigtsvækkende grad har spændt ben for journalisters arbejde med at dække vigtige historier".

I år har Meta og Rigshospitalet også været med i opløbet udover den fynske vinder.

To interviews op til prisuddeling

I denne uge op til prisuddelingen, som milliardæren ifølge arrangørerne var inviteret til at komme og overvære, har datter af Torben Østergaard-Nielsen brudt tavsheden i to forskellige interviews med henholdsvis Fyens Stiftstidende og Berlingske.

Hun er i dag direktør i selskabet USTC, der ejede Nordic Waste, før selskabet blev erklæret konkurs.

TV 2 Fyn har rakt ud for et interview med Torben Østergaard-Nielsen om prisen, men han har ikke ønsket at kommentere.