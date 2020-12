Fynsk robotvirksomhed vinder trecifret millionordre til Nyt OUH

Fynske Gibotech skal levere det kassetransportsystem, som skal bringe medicin, værnemidler, andre forbrugsvarer, linned og snavsetøj rundt på Nyt OUH.

Det meddeler Region Syddanmark.

Ordren har en værdi på knap 250 millioner kroner, og omfatter også et it-styringssystem til at håndtere og monitorere det store vareflow, som kassesystemet skal håndtere.

- Vi er superglade for det. Det er en rigtig stor opgave, som vi er ydmyge over for, siger Mikkel Bjerregaard, salgsdirektør og medejer af Gibotech i Odense, til Metal Supply.

I en pressemeddelse siger formanden for Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg Karsten Uno Petersen (S) blandt andet, at det er afgørende, at læger og sygeplejersker her og nu har adgang til medicin, værnemidler og alle øvrige artikler, de skal bruge i patientbehandlingen.

- Det skal det nye system med transportkasser være med til at sørge for. Der er tale om en velkendt teknologi i industrien, og det egner sig godt til transport af store varemængder. Løsningen baserer sig på afprøvede og solide standardkomponenter, og jeg føler mig overbevist om, at Gibotech A/S har kompetencerne til at løfte opgaven, tilføjer Karsten Uno Petersen.

Historisk ordre for Gibotech

Ordren er den største i Gibotechs historie og slår de ordrer Odense-virksomheden har Herlev Hospital og Rigshospitalet.

- Opgaverne på Herlev Hospital og Rigshospitalet vil være færdige i løbet af de første måneder af 2021. Så det passer rigtigt godt med at vi kan starte på den opgave på Nyt OUH, siger Mikkel Bjerregaard til Metal Supply.

Han fortæller desuden, at der skal ansættes i nærheden af 15 nye medarbejdere inden for projektledelse, konstruktion og softwareudvikling.

Ordren lander i den fynske robotklynge nærmest synkront med, at Blue Ocean Robotics - selskabet bag UVD Robots - har afskediget hver femte af de ansatte.

Blue Ocean Robotics har sagt farvel til, hvad der svarer til 25 procent af medarbejderstaben på tværs af hele virksomheden. Der er således sket afskedigelser både i Danmark, USA, Asien og Mellemøsten og på tværs af alle afdelinger.

Regionen forventer, at kassetransportsystemet og lagerstyringen er klart til at tages i brug, når det nye sygehus står færdig i foråret 2023.