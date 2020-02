Fynsk S-politiker med i angrebsplaner mod Venstre

Socialdemokratiet vil gerne have en bred aftale om en ny udligningsreform, men i kulissen arbejdes der på at angribe Venstre, skriver Jyllands-Posten mandag.

Avisen er kommet i besiddelse af en intern mail med instrukser til flere medarbejdere, spindoktorer og socialdemokratiske folketingspolitikere.

Ifølge mailen skulle der samles et hold, der med en"daglig indsats på Twitter både defensivt og offensivt", kunne sættes ind i kampen. Flere folketingspolitikere var udset til at stå i spidsen for den styrkede indsats, deriblandt den fynskvalgte S-politiker Bjørn Brandenborg.

De øvrige på "holdet" var finansordfører Christian Rabjerg (S), politisk ordfører Jesper Petersen (S), klimaordfører Anne Paulin (S) og undervisningsordfører Kasper Sand (S).

Planlægger flere "angreb"

Den interne mail er sendt fra Socialdemokratiets politik- og presseafdeling (AIA), og her kan man læse, hvordan partiet planlægger flere "angreb på Venstre" - og hvordan en særlig rådgiver i Finansministeriet skal hjælpe med at finde "historier på Venstre" på baggrund af blandt andet svar fra forhandlingerne i ministeriet.

- Hvis nogen føler sig stødt, så skal jeg være den første til at beklage det sprog, men også bede om at forstå, at det er en intern mail, siger Christian Rabjerg til Jyllands-Posten mandag.

TV 2/Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Bjørn Brandenborg.

- Jeg har ikke mere at tilføje til det, end hvad Christian (Rabjerg, red.) allerede har sagt, siger han.

Mailen blev sendt ud fredag samtidig med, at finansminister Nicolai Wammen (S) og indenrigsminister Astrid Krag (S) opfordrede til, at al "Christiansborg-fnidder" skulle stoppe for at fremme forhandlingerne.

Det har fået Venstre til at beskylde Socialdemokratiet for dobbeltspil.

Venstre forlod forhandlinger

Søndag klokken 20 mødtes de to partier i finansministeriet til forhandlinger, men allerede efter en god halv time forlod Venstre ministeriet igen.

- Det gør ikke noget godt for tilliden, når det ser ud som om regeringen er i gang med et fordækt dobbeltspil, sagde Venstres politiske ordfører Sophie Løhde til TV 2 efter mødet.

Finansminister Nicolai Wammen udsendte mandag over middag en beklagelse til samtlige partier, der deltager i forhandlingerne om en udligningsreform.

- Jyllands-Posten gengiver i dagens avis en e-mail fra Socialdemokratiets pressetjeneste, som jeg gerne vil beklage. Som jeg allerede har udtalt til medierne, vil jeg gerne over for jer understrege, at det ikke er en acceptabel tilgang til vores måde at forhandle med hinanden på, skriver Nicolai Wammen til partierne.