Fynsk selskab vinder eftertragtet udbud - flere arbejdspladser på vej

Ifølge Uni-Flys direktør er det et perfekt samarbejde.

- Vi har en optimal sammensætning af komplementære kompetencer og erfaringer, lyder det fra Thomas Meldgaard.

De danske regioner har i alt fire akutlægehelikoptere, og den nye kontrakt byder på en lille forbedring, idet to af de nye helikoptere bliver af en større type end de nuværende.

Thomas Meldgaard fortæller, at selvom de hos Uni-Fly ikke har erfaring med lægehelikopterflyvning, så kender de til den ene af helikoptertyperne, mens SAF Helicopters har erfaring med begge helikoptertyper.

Kaffemøder og øget trafik

Det fynske helikopterfirma holder til i Hans Christian Andersen Airport i Beldringe uden for Odense, og derfor får det nyvundne udbud også betydning for Fyn.

- Det kommer til at betyde en øget trafik i HCA Airport, og det kommer også til at betyde en række nye arbejdspladser, siger Thomas Meldgaard.

Præcis hvor mange nye medarbejdere, der er brug for, vil Thomas Meldgaard ikke sige, men han fortæller, at interessen for at arbejde med akutlægehelikoptere er stor.

- Efter pressemeddelelsen kom ud, så kan jeg se på min indbakke, at der er tikket en masse ønsker om kaffemøder ind, siger direktøren.

Det er dog ikke kun et spørgsmål om at have de rigtige kompetencer. Thomas Meldgaard forklarer, at det i høj grad også handler om at have god kemi med de andre på holdet, så man kan holde hinanden ud, mens man venter på udkald.