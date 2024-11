Fynsk slotsbyggeri fik følelserne i kog: - Jeg føler mig som idiot

- Men høringsfasen har man lagt midt i sommerferien. Det er uacceptabelt, og det er ikke første gang, jeg har påtalt det. Så mener jeg også, at det er stærkt angribeligt, at man giver al magt til kulturministeren over projektet, sagde Pia Kjærsgaard.

Maj Villadsen fra Enhedslisten kaldte det brutalt, at Folketinget underkender den museumslov, som man selv har vedtaget endda som en "lex Nyborg" for derefter at forcere projektet med en anlægslov.

Især Erling Bonnesen (V) fremhævede, at projektet har stor demokratisk opbakning både på Fyn og i Nyborg Byråd.

Og fra Danmarks Demokraterne, Liberat Alliance, Konservative, SF, Moderaterne og Socialdemokratiet var der ubetinget opbakning til det projekt, som foreligger i dag, og som skal fremme formidlingen af Danmarks ældste kongeslot.

Også selvom flere af talerne bemærkede, at projektet havde vakt en del debat.

Projektet blev midlertidigt sat i stå, da Miljø og Fødevareklagenævnet i 2020 med et snævert flertal blandt andet bestående af Dansk Folkeparti og Enhedslisten besluttede, at byggeriet ville blive for voldsomt et indgreb i det fredede område.