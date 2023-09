Fynsk socialdemokrat utilfreds med partitop

Socialdemokratiske byrådsmedlemmer kan på ingen måde genkende Mette Frederiksens citat om den danske økonomi og raser over løftet om skattelettelser. Det skriver TV 2.



Kasper Solberg, byrådsmedlem i Nordfyns Kommune, er blandt kritikerne af de varslede skattelettelser.

- De penge kunne være givet bedre ud til en endnu stærkere velfærd og måske i højere grad en omstilling af velfærden, som vi er dybt afhængige af i kommunen, siger han til TV 2 og tilføjer:

- I den kommende weekend skal vi til S-kongres, og her vil jeg da skyde på, at der vil blive spurgt, om lige præcis skattelettelser er dét, vi virkelig vil huskes for? Jeg kender godt svaret.