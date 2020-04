Fynsk spilvirksomhed: Vil hjælpe i coronahverdagen med et spil

Cornanedlukningen af Danmark har påvirket næsten alle virksomheder. Men i et spilstudie i Årslev var det frustrationen over, hvad man kunne gøre for at hjælpe, der satte en spil-idé igang.

Mens mange virksomheder og private har budt sig til i kampen mod corona, blandt andet med hjemmeprintede 3D-visirer til sundhedsvæsnet og genbrugelige ansigtsmasker, så sad Mathias Gudmann på kontoret med sine kolleger og funderede over, hvad de kunne hjælpe med i spilvirksomheden Artifact Game Solutions.

- Vi sad på kontoret, og der var dødt på grund af coronakrisen. Så vi snakkede om, hvad vi kunne gøre i forbindelse med krisen. Vi har kigget på, at folk printer visirer, og det kan vores 3D-printer ikke. Så har vi hjulpet med online super computere, som står og beregner proteiner. Men vi følte ikke, at der skete nok, siger Mathias Gudmann, der er medejer og spiludvikler i virksomheden.

Situationer fra virkeligheden

Det fik Mathias Gudmann og kollegerne til at overveje, hvad de så kunne bidrage med.

- Spil - det er det vi arbejder med. Så vi tænkte, om vi kunne lave et spil, der kunne gøre noget, siger Mathias Gudmann.

En uge senere kom Corona Spillet online. Du er John, der skal navigere i daglige situationer, hvor alle Sundhedsstyrelsens regler skal overholdes. Det er ikke nemt i virkeligheden - og heller ikke i spillet.

- Vi tænker, at spillet kan være med til at kommunikere rådene med blandt andet social distancing på en anden måde. En anden måde, end bare at sige; det skal man gøre. Det er sjovt samtidig, så man er engageret med det, siger Mathias Gudmann.

Spillet er gratis og er lavet med inspiration fra Worlds Hardest Game. Det går i sin enkelthed ud på at overholde afstanden på to meter til bevægende mennesker i spillet og hente håndsprit. Det kan være i parken, eller i supermarkedet og situationerne er baseret på virkeligheden.

- Det har mest været situationer, vi selv har oplevet. Og så har vi tænkt over, hvad der kunne være et sjovt spilscenarie. Blandt andet banen med supermarkedet, hvor der er mærkninger på gulvet med hold

afstand, siger Mathias Gudmann.

Spil er en god kommunikation

Direktøren i virksomheden har spillet spillet med sin syv-årige datter. Og det er netop her, Mathias Gudmann tror, at spillet kan komme til sin ret.

- Jeg tror, at det er en god mulighed for at snakke om, hvorfor de her råd er vigtige. Det er en god kommunikationsmulighed for børnefamilier, og måske giver det anledning til at tænke en ekstra gang nede i supermarkedet, end man ellers ville gøre, siger Mathias Gudmann.

Foruden at hjælpe børn og unge med at forstå Sundhedsstyrelsens regler, håber Martin Gudmann også, at folk opdager, at et spil kan være bedre til at kommunikere til unge end eksempelvis en video kan.

- Vi kunne godt tænke os, at man får øjnene op for, at spil også kan bruges til andre ting end kun underholdning. Med nogen ting kan det være rigtig godt til at nå de yngre og teenagere. Generelt kan interaktive ting være bedre og mere interessante end videoer kan, siger Martin Gudmann.

Opslaget på Facebook er nået ud til 7000 mennesker.