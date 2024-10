Fynsk stemmesluger er klar til at fyre københavnere

Nye statslige arbejdspladser skal enten placeres i provinsen. Eller også skal der fyres i København. Sådan lyder forslaget fra det socialdemokratiske folketingsmedlem Bjørn Brandenborg, skriver Jyllands-Posten.

Han peger på at skiftende regeringer har haft det som mål, at flere statslige arbejdspladser skal placeres i yderområderne, men det har vist sig ikke at være så nemt at føre visionerne ud i livet.

- Derfor er der brug for et princip, som tvinger vores systemer til at tænke det ind, siger Bjørn Brandenborg til Jyllands-Posten.