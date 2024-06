Fynsk stjerneskud tegner kontrakt med storhold

Den 18-årige danske cykelrytter Peter Øxenberg fra Nørreby på Nordfyn bliver professionel fra 2025-sæsonen.

Han har skrevet under på en treårig kontrakt med holdet Ineos.

Det oplyser Ineos i en pressemeddelelse.

Øxenberg kører aktuelt for det danske kontinentalhold Coloquick, men kan nu se frem til at tage et stort skridt op.

- Jeg er virkelig spændt på at blive professionel næste sæson hos Ineos. Det bliver sjovt at tage det skridt op og se, hvordan jeg præsterer, siger Peter Øxenberg.

- Alle kender dette hold og det talent, det har. Det er et super professionelt setup, og alle har været virkelig imødekommende. Jeg kan ikke vente med at komme i gang.

Øxenberg er imponeret over holdets måde at behandle unge ryttere på.

- Det har været fantastisk at se, hvordan holdet har arbejdet med unge ryttere gennem årene og hjælper dem til at præstere på højeste niveau. Det giver en masse selvtillid at skrive kontrakt med holdet.