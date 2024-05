Fynsk togtrafik lammet af aflysninger og forsinkelser

Alle afgange med regionaltog mellem Odense og Fredericia er aflyst og erstattet af togbusser resten af tirsdag.



Det oplyser DSB på sin hjemmeside.

- En fejl på et sporskifte mellem Middelfart og Fredericia betyder, at vi omkring Middelfart kun har et spor at køre i, lyder det fra DSB.

Fra Odense kører togbusserne i minuttal 31, og fra Fredericia kører de i minuttal 29.

DSB oplyser videre, at ICLyn+ togene mellem Aarhus H og CPH Lufthavn, der kun standser i Odense, er aflyst resten af tirsdag, og at de øvrige InterCity og InterCityLyn tog vil køre, men vil have længere rejsetid.

Tidligere tirsdag gjaldt det strækningen mellem Middelfart og Fredericia, men nu har problemet altså bredt sig til den øvrige fynske togtrafik.



Fejlen på sporskiftet bliver udbedret i løbet af tirsdag aften.

DSB anbefaler, at rejsende slår op på rejseplanen inden afgang.