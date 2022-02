Fynsk vejstribefirma slipper for millionbøde for kartelaftaler

Det betyder samtidig, at de tre chefer, der var i risiko for at blive idømt fængselsstraffe, slipper for at ende bag tremmer - i hvert fald for nu.

Der er tale om direktøren for Eurostar Danmark samt to chefer fra daværende LKF Vejmarkering, der i dag hedder GVCO ApS.

GVCO ApS har hovedsæde i Rudkøbing på Langeland, mens Eurostar Danmark har en afdeling i Odense.

Stillede krav om millionbøde

Aftalen handler om et udbud fra Vejdirektoratet om opgaver med vejmarkering, hvor konsortiet vandt udbuddet med den laveste pris på tre ud af fem distrikter.

Den øverste domstol skulle vurdere, om det var rigtigt, da Konkurrencenævnet afgjorde, at firmaerne handlede i strid med et forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler ved aftalen i marts 2014.

Højesteret kom frem til, at de to firmaer i forhold til udbuddet måtte anses for konkurrenter. Ifølge retten måtte aftalen i sig selv anses for at have haft en konkurrencebegrænsning til formål.

Når sagen nu har været behandlet i Københavns Byret, er der tale om en straffesag, hvor SØIK ifølge anklageskriftet stillede krav om en bødestraf på samlet set 50 millioner kroner til firmaerne.