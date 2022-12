Fynsk Venstre-bagland faldet til ro: - Vi har luftet frustrationerne

Roen er ved at sænke sig over baglandet i det fynske Venstre, som det seneste døgn har modtaget mange vrede reaktioner over partiets formand Jakob Ellemann-Jensen.

Søndag droppede han kravet om en advokatundersøgelse af statsministeren.

TV 2 Fyn har tirsdag formiddag været i kontakt med en række fynske lokalformænd, som alle udtrykker fuld opbakning til Jakob Ellemann-Jensen.

- Nu har vi haft lejlighed til at snakke om det i vores lokalbestyrelse, og man har luftet frustrationerne, siger Erik Lundgreen, som er formand for Faaborg-egnens Venstre.

- I dag er der kommet mere ro på. Vi har 146 medlemmer, men kun én har meldt sig ud på grund af sagen. Nu ser vi fremad og forventer, at der kommer en samlet aftale, som opvejer situationen, siger Erik Lundgreen.



Hovebestyrelse indkaldt

Mandag aften havde Venstres hovedbestyrelse indkaldt til digitalt møde med partifolk fra hele landet. I alt deltog over 200 venstrefolk sammen med forretningsudvalget, borgmestre og andre vigtige medlemmer.

Her gav Jakob Ellemann-Jensen ifølge mødeindkaldelsen "en status på det sidste døgns begivenheder samt de igangværende forhandlinger".

Formanden for Venstre på Nordfyn, Lars K. Mortensen, deltog også i mødet.

- Der er fuld opbakning til Jakob Ellemann-Jensen fra Venstre på Nordfyn. Vi har 352 medlemmer, men der er kun en enkelt, som har meldt sig ud, siger Lars K. Mortensen.

Nogenlunde samme toner lyder fra Venstre i Nyborg, som har 260 medlemmer.

- Jeg er ikke bekendt med, at vi har fået nogen udmeldinger. Jeg er heller ikke bekendt med, at nogle af vores medlemmer er sure eller vrede. Hvis det alligvel skulle være tilfældet, er det formentlig gået ind over sekretariatet i København, og så går der nogle dage, inden vi får det at vide lokalt, siger lokalformand John Burke-Hansen.



Formanden for Venstre i Ryslinge-Kværndrup-Gislev, Kaj Munk, vil ikke sige noget om, hvordan stemningen er i hans lokalafdeling.

- Det har jeg ingen kommentarer til. Hej, hej, lyder svaret i telefonen.

Formanden for Venstre på Langeland, Peder Hansen:

- Jeg har kun modtaget en enkelt udmeldelse. Ellers oplever jeg fuld opbakning til partiets ledelse. Vi har store forventninger til, at "prisen på grisen" bliver tilstrækkelig høj, siger han.

Det har ikke været muligt at træffe lokalformændene i Middelfart, Odense, og Svendborg.

Fynske MF-ere bakker op

Partiets to fynskvalgte folketingsmedlemmer, Erling Bonnesen og Lars Christian Lilleholt, bakker også op om formanden og beslutningen om at droppe advokatundersøgelsen.

Erling Bonnesen udtrykte opbakning mandag, og tirsdag kom Lars Christian Lilleholt på banen.

- Jeg håber, at vi i løbet af tirsdag får et regeringsgrundlag, så vi kan komme videre og danne regering og sikre størst mulig Venstre-aftryk, siger V-profilen på vej ind til et gruppemøde.

Kort forinden havde han lagt et opslag ud på Facebook, hvor han udtrykker fuld opbakning til Ellemann og erkender, at partiet "har været ude i deciderede kovendinger".

- Det ser naturligvis ikke alt for godt ud, særligt fordi vi har måttet indse, at en advokatvurdering af minkkommissionens beretning ikke er foreneligt med en ny regering over midten. Det er selvfølgelig beklageligt og forståeligt, at det vækker store følelser i baglandet, skriver Lars Christian Lilleholt.

Selvom Faaborg-egnens formand Erik Lundgreen efter mødet mandag aften er blevet mere komfortable med Ellemann beslutning om at droppe en advokatundersøgelse, mente han mandag, at partiet solgte sig selv for billigt.

Artiklen opdateret kl 14:27 med kommentar fra Peder Hansen, lokalformand for Venstre på Langeland.