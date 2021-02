Fynsk Venstre-profil: - Inger Støjberg er selv årsag til rigsret

Jeg har opfattet Inger som en rigtig dygtig politiker Lars Chr. Lilleholt (V), MF

Den fynske Christiansborg-politiker Lars Chr. Lilleholt (V) mener, at Inger Støjberg selv er årsag til, at sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af asylpar er endt med en rigsret.

- Det er jo ikke Venstre eller Venstres formand, der har stillet Inger for en rigsret. Det er hende selv og de handlinger, hun selv har foretaget, som er årsagen til, at der nu skal gennemføres en rigsret. Og jeg synes, at rigsretten giver mulighed for, at Inger Støjberg kan blive renset.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at Inger bliver selvfølgelig renset i rigsretten, og så kunne Inger komme rigtig, rigtig stærkt tilbage efterfølgende, siger Lars Chr. Lilleholt til TV 2 Fyn.

Læs også Torsdagens coronatal: 1,86 procent af fynboerne har modtaget andet stik

Langt de fleste i Venstres folketingsgruppe stemte onsdag for, at Inger Støjberg skal stilles for en rigsret - deriblandt Lars Chr. Lilleholt og partiets formand, Jakob Ellemann Jensen.

Torsdag morgen meldte Inger Støjberg sig ud af Venstre, og det skuffer Lars Chr. Lilleholt.

- Jeg synes, at Inger skulle have valgt at blive i Venstre og afvente rettens afgørelse. Og derefter være kommet stærkt tilbage, siger Lars Chr. Lilleholt.

Han har arbejdet sammen med Inger Støjberg, siden de sammen i november 2001 blev valgt ind i Folketinget.

- Jeg har opfattet Inger som en rigtig dygtig politiker og venstrekvinde helt ind til benet. Derfor er jeg meget, meget ked af, at hun nu vælger at forlade Venstre.

Er det et styrket eller svækket Venstre, der står tilbage?

- Det er klart, at Venstre i øjeblikket er udfordret. Men jeg er også 100 procent overbevist om, at Venstre selvfølgelig kommer videre, siger Lars Chr. Lilleholt.

Støjberg tror ikke på Ellemann

Inger Støjberg har valgt at blive løsgænger, og i et interview med Skive Folkeblad siger hun, at hun ikke tror på, at Jakob Ellemann-Jensen kan blive statsminister.

- Hvis Venstre igen skal være et stort parti og igen have statsministerposten, så kræver det en stram og troværdig udlændingepolitik.

- Jeg tror ikke længere, at vi kommer dertil med Jakob Ellemann-Jensen som formand. Jeg tror ikke, han bliver statsminister, siger Støjberg.

Hun giver desuden som årsag, at Venstre på Christiansborg "i høj fart er på vej væk fra de værdier, som jeg altid har kæmpet for". Hun peger specifikt på udlændingeområdet.

Læs også Det vil politi og kommuner holde ekstra øje med i 2021

BLÅ BOG: Inger Støjberg Navn: Inger Støjberg. Alder: 47 år. Født: 16. marts 1973 i Hjerk nær Skive i Midtjylland. Datter af gårdejer Mathias Støjberg og medhjælpende ægtefælle Gudrun Støjberg. Uddannelse: 1993: Student fra Morsø Gymnasium. 1995: Etårig højere handelseksamen i Viborg. 1999: Informationsakademiet på Viborg Handelsskole. 2013: MA i Business Administration fra Aalborg Universitet. Erhvervskarriere: 1999-2001: Redaktør, Viborg Bladet. Fra 2001: Freelancejournalist ved Støjberg Kommunikation. 2004: Forfatter til bogen "Sussi & Leo Toner i livet". Politisk karriere: 1994-2002: Medlem af Viborg Amtsråd. 2001-2005: Medlem af Europarådet. 2001-: Medlem af Folketinget. 2005-2007: Næstformand for Venstres folketingsgruppe, ligestillingsordfører, fødevare-, familie- og forbrugerordfører samt medlem af Naturklagenævnet. 2007-2009: Politisk ordfører samt medlem af Udenrigspolitisk Nævn. 2009-2010: Beskæftigelsesminister og minister for ligestilling. 2010-2011: Beskæftigelsesminister. 2011-2014: Næstformand for Venstres folketingsgruppe samt integrationsordfører. 2014-2015: Politisk ordfører i Venstre. 2015-2016: Udlændinge- og integrations- og boligminister. 2016-2019: Udlændinge- og integrationsminister. 2019-2020: Næstformand i Venstre. Kilder: ft.dk, Inger.dk, Ritzau. Se mere